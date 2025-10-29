Inscription
#Imaginaire

Shame of Thrones

Michel Rodrigue, Jacques Chambon, MiKl

Dans un royaume imaginaire où le pouvoir est détenu par un roi brutal et une reine machiavélique, le couple royal règne sans partage, méprisant le peuple et manipulant un gouvernement fantoche. Mais la révolte gronde aux confins du pays... serait-ce la chance qu'attend la reine pour donner à sa vie un tour nouveau ? Quand la crise du couple devient une crise de régime, tous les coups sont permis ! Plongez dans l'univers décapant de Shame of Thrones, la bande dessinée inspirée de la comédie à succès de Jacques Chambon (l'inoubliable Merlin de Kaamelott). Michel Rodrigue y restitue avec brio l'humour corrosif et les dialogues ciselés de la pièce originale, offrant à l'histoire originale une mise en scène truculente. Ses pages donnent vie à des personnages hauts en couleur, offrant une satire mordante et jubilatoire du pouvoir et des relations conjugales. Un incontournable pour les amateurs d'humour noir et de bandes dessinées satiriques. Que vous ayez assisté au spectacle ou non, Shame of Thronesvous promet une lecture réjouissante, mêlant comédie et critique sociale. Un incontournable pour les amateurs d'humour noir et de bandes dessinées satiriques.

Par Michel Rodrigue, Jacques Chambon, MiKl
Chez Caurette Editions

|

Auteur

Michel Rodrigue, Jacques Chambon, MiKl

Editeur

Caurette Editions

Genre

Humour

Shame of Thrones

Michel Rodrigue, Jacques Chambon

Paru le 29/10/2025

52 pages

Caurette Editions

14,95 €

9782382891643
