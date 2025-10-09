Inscription
Verts 76

Denis Chaumier

50 ans après, les Verts de 76 racontent leur épopée et revisitent leur époque dans un beau livre anniversaire. Au printemps 1976, l'épopée des Verts de Saint-Etienne en Coupe d'Europe des clubs champions passionnait toute la France. Au lendemain de leur défaite en finale face au Bayern Munich (1-0), ils descendaient les Champs-Elysées en héros. 1976-2026 : cinquante ans après, la France n'a pas oublié son tube : " Qui c'est les plus forts ? Evidemment, c'est les Verts " ; les vignettes Panini des héros malheureux restent cotées sur le marché et plus d'une fois les maillots verts à liseré bleu-blanc-rouge estampillés du logo " MF " ont été en rupture de stock. La popularité des Verts 76 demeure d'autant plus intacte qu'ils ont touché les coeurs et impacté des vies, et réussi l'exploit d'embarquer avec eux toutes les générations. Jamais remplacés, jamais égalés, célébrés par un public conquis par leurs valeurs, les Rocheteau, Bathenay, Piazza, Curkovic, et autres Larqué se rappellent à nos souvenirs et à nos images de jeunesse. A l'occasion du 50e anniversaire de la finale de Glasgow, ils racontent leur légende et revisitent une époque empreinte d'esprit de liberté et d'art du vivre ensemble.

Denis Chaumier
Chez Solar

Denis Chaumier

Solar

Football

Paru le 16/10/2025

168 pages

Solar

19,90 €

9782263192036
