#Imaginaire

Pack en 2 volumes : Les enchantements d'Ambremer

Etienne Willem, Pierre Pevel, Tanja Wenisch

Bienvenue dans le Paris des Merveilles ! Bienvenue dans le Paris des Merveilles ! Nous sommes en 1909. Mage et gentleman, Louis Denizart Hippolyte Griffont se voit confier une enquête délicate : démasquer un tricheur usant de magie pour écumer un élégant cercle de jeu parisien. Parallèlement, il se trouve plongé au coeur d'une affaire d'état impliquant l'OutreMonde. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'une très séduisante fée renégate, espionne et cambrioleuse à ses heures, refait surface...

Chez Drakoo

Paru le 29/10/2025

48 pages

29,80 €

9782382333617
