Mon cahier

Un an de douceur pour prendre soin de soi ! Emportées par le quotidien, nous avons tendance à nous couper de nous-mêmes et à maltraiter notre bien-être. Avec cet agenda, offrez chaque jour de l'attention et de la douceur à vos émotions, à votre corps, à votre monde intérieur... Une bulle de douceur ! Gérez vos plannings : notez vos rendez-vous, planifiez également du temps pour vous écouter et vous cocooner. Chaque mois, chouchoutez une dimension de vous-même : confiance en soi, relation au corps, émotions, exigences personnelles, zen attitude... Et célébrer la magnifique personne que vous êtes ! Pratiquez la bienveillance envers vous-même chaque jour, grâce à un florilège de mantras tout doux, de conseils psy déculpabilisants, de rituels réconfortants... Avancez vers plus de bien-être, de confiance en soi et d'écoute intérieure !