Mon cahier

Ingrid Haberfeld, Alice Wietzel, Eve Grosset

Un an de douceur pour prendre soin de soi ! Emportées par le quotidien, nous avons tendance à nous couper de nous-mêmes et à maltraiter notre bien-être. Avec cet agenda, offrez chaque jour de l'attention et de la douceur à vos émotions, à votre corps, à votre monde intérieur... Une bulle de douceur ! Gérez vos plannings : notez vos rendez-vous, planifiez également du temps pour vous écouter et vous cocooner. Chaque mois, chouchoutez une dimension de vous-même : confiance en soi, relation au corps, émotions, exigences personnelles, zen attitude... Et célébrer la magnifique personne que vous êtes ! Pratiquez la bienveillance envers vous-même chaque jour, grâce à un florilège de mantras tout doux, de conseils psy déculpabilisants, de rituels réconfortants... Avancez vers plus de bien-être, de confiance en soi et d'écoute intérieure !

Par Ingrid Haberfeld, Alice Wietzel, Eve Grosset
Chez Solar

Auteur

Ingrid Haberfeld, Alice Wietzel, Eve Grosset

Editeur

Solar

Genre

Gestion des émotions

Mon cahier

Ingrid Haberfeld, Alice Wietzel, Eve Grosset

Paru le 09/10/2025

216 pages

Solar

13,90 €

9782263191961
