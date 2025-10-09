Inscription
In extremis

Daniel Fiévet, Aleksi Cavaillez, Wood Lili, Lili Wood

Après le succès de Naufragés - Histoires vraies , embarquez pour de nouvelles aventures. Daniel Fiévet nous raconte les aventures réelles d'hommes et de femmes qui, loin de toute civilisation, au beau milieu d'un désert, en pleine jungle ou sur une île déserte, ont trouvé la force de survivre In extremis . Quand le salut semblait impossible, ils ont défié le destin. D'Antoine de Saint-Exupéry, prisonnier du désert, aux astronautes d'Apollo 13 perdus dans l'espace, Daniel Fiévet raconte les aventures réelles d'hommes et de femmes qui, loin de toute civilisation, entre des sommets enneigés, en pleine jungle ou sur une île déserte du Pacique, ont trouvé la force de survivre in extremis . Ces histoires se sont déroulées entre le XVIIIe et le XXe siècle sous toutes les latitudes et même au-delà de la Terre. En proie à la faim, la soif et la solitude, abandonnés sous le soleil brûlant ou dans les glaces du cercle polaire, ces personnages singuliers se sont découvert des capacités de résistance qu'ils ne soupçonnaient pas. Leurs récits révèlent les contrastes de la nature humaine face au danger extrême et nous interrogent : si, pour survivre, certains se transcendent et deviennent des héros, tandis que d'autres cèdent à leurs instincts les plus sombres... nous, qu'aurions-nous fait ? Accompagné de documents historiques, de cartes, de peintures et dessins originaux signés Lili Wood et Aleksi Cavaillez, ce nouveau volume, inspiré du podcast fascinant In Extremis - Histoires de survie , prolonge l'exploration des destins hors du commun. Un voyage autour du monde et au plus loin de l'endurance humaine.

Daniel Fiévet, Aleksi Cavaillez, Wood Lili, Lili Wood
Julliard

|

Auteur

Daniel Fiévet, Aleksi Cavaillez, Wood Lili, Lili Wood

Editeur

Julliard

Genre

Récits de voyage

In extremis

Daniel Fiévet, Aleksi Cavaillez, Wood Lili, Lili Wood

Paru le 09/10/2025

224 pages

Julliard

34,90 €

9782260057291
