Pourquoi la réforme des retraites revient-elle sans cesse sur le devant de la scène ? Pourquoi suscite-t-elle autant d'inquiétudes, de colère et... d'incompréhension ? Depuis trente ans, les réformes des retraites s'enchaînent et déchaînent les passions : pour quel résultat ? Un système toujours illisible, injuste, déséquilibré. Une défiance enracinée au coeur du malaise français. Et une incapacité de la classe politique à se défaire de son passé, de son électoralisme ou de son incompétence. Ce livre démonte les idées reçues, dissipe les mensonges et remet les faits au centre du débat. Grâce à une pédagogie rigoureuse, des comparaisons internationales et des propositions concrètes et ambitieuses, Eric Weil donne les clés indispensables pour comprendre, choisir et sortir enfin de l'impasse. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de choix de société cruciaux.