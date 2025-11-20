Trois textes de théâtre se lèvent du silence pour dire l'intime, la fracture, la lutte. Drames courts explore, dans une langue vibrante, les marges, les corps oubliés, et les éclats d'une parole libre. Parler, dans ces drames brefs, revient à sortir de l'en-soi de l'être pour devenir autre, pour devenir précisément toutes les femmes. Le murmure aspire à être une captation fracassante de l'essence féminine. Il aspire à recréer l'être féminin en rassemblant les fragments de marbre, les débris de toutes les femmes blessées, déçues, abusées, violées. La force du murmure, dans ces textes, réside, à mes yeux, dans sa capacité magique d'ensemencer. La parole murmurée est aussi et surtout, on le verra par la suite, un instrument utile d'un brasier. Rachid Mountasar Mes pensées... ce ne sont plus que des ombres ailées, des chauves-souris affolées qui tournent sans fin, confuses, spectrales. (Pause) Mes sens, eux, s'affaissent... affamés comme des rats, ils rongent ma fatigue à pleines dents. Mes nerfs vibrent, incertains, prêts à céder sous le poids du silence. Elle était là...