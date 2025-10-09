Sanaa Saitouli, forte d'une longue expérience sur le terrain, agit pour que les quartiers populaires s'inscrivent en marche de la préservation du climat. Une nouvelle voix citoyenne. L'engagement de Sanaa Saitouli pour une écologie pour tous est le fruit d'un parcours unique et métissé. Elle le raconte dans ce livre. Enfant de Cergy, elle grandit dans les années 80, dans la triple culture du Maroc, de la Mauritanie et du quartier de la Croix-Petit, où elle développe un vrai esprit de solidarité. A l'automne 2022, elle cofonde, notamment avec Féris Barkat, Banlieues Climat, une école pionnière qui a formé plus de huit cents jeunes des quartiers populaires aux enjeux du climat, essaimant dans plus de vingt métropoles françaises mais aussi au Maroc, en Allemagne, en Italie... Ce succès n'est pas le fruit du hasard mais l'aboutissement d'une existence dédiée depuis plus de vingt ans aux plus vulnérables, d'une volonté de retisser du lien, par l'éducation populaire et l'action. Fidèle à sa boussole, Sanaa Saitouli est désormais une personnalité reconnue, aux côtés de Laurence Tubiana ou d'Al Gore (prix Nobel de la Paix 2007) pour une écologie qui s'adresse à toutes et tous. Enracinée est le récit d'une femme qui a tracé sa vie pour que d'autres enfants des quartiers populaires puissent inventer la leur demain, face à l'urgence climatique. Un document salutaire et plein d'espoir.