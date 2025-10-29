Inscription
#Beaux livres

Mont Blanc, le regard des peintres

Bruno Dupety, Jacques Perret

Mont Blanc, le regard des peintres ambitionne de devenir l'ouvrage de référence sur la représentation picturale du mont Blanc, depuis sa première apparition en arrière-plan d'un tableau de Conrad Witz en 1444 jusqu'aux créations les plus contemporaines. Rassemblant près d'une centaine d'artistes - peintres, savants, géographes, graphistes ou alpinistes - cet ouvrage met en lumière la fascination exercée par ce sommet mythique à travers les siècles. D'origines et de nationalités diverses, ces créateurs ont représenté le mont Blanc sous toutes ses facettes, en particulier à partir de la fin du XVIIIe siècle, lorsque la montagne entre véritablement dans l'imaginaire artistique. Grâce aux artistes italiens notamment, le versant sud de la montagne est pleinement illustré, et certaines vues rares, comme celles réalisées depuis le sommet par Gabriel Loppé, qui y installa son chevalet, témoignent d'un engagement artistique exceptionnel. L'ouvrage accorde également une place importante à la création contemporaine : des oeuvres singulières, portées par des démarches personnelles et des écritures visuelles variées, y dévoilent le regard actuel des peintres sur le mont Blanc, entre mémoire, fascination et renouvellement des formes.

Par Bruno Dupety, Jacques Perret
Chez Editions du Mont-Blanc

|

Auteur

Bruno Dupety, Jacques Perret

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Thèmes picturaux

Mont Blanc, le regard des peintres

Bruno Dupety, Jacques Perret

Paru le 05/11/2025

288 pages

Editions du Mont-Blanc

49,50 €

9782365452076
