Avec Des lances entre les phalanges , Clara Ysé publie, chez Seghers, son deuxième recueil de poésie. " On inventera une langue Une langue sauvage Une langue exilée Une langue protégée brûlée éraflée Une langue désintégrée mais pour nous langue sauvée Une langue asile Une langue antimissile Une langue difficile Une langue inutile reptile fertile Une langue en constant mouvement pour accueillir les enfants les résistants les torrents les bruts diamants Une langue pour les éléphants Une langue pour la mémoire une langue pour les histoires Une langue pour les émotions pour les papillons Une langue qui refuse de mentir Une langue contre les Empires Une langue pour les fragiles navires Une langue pour s'écrire Une langue pour s'aimer et jamais pour se déchirer Une langue pour se retrouver [... ] "

Par Clara Yse
Chez Seghers

|

Auteur

Clara Yse

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

Des lances entre les phalanges

Clara Yse

Paru le 09/10/2025

208 pages

Seghers

18,00 €

9782232148750
