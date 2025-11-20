Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les yeux qu'on ferme

Frédérique Martin, Stéphanie Sounac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je venais de passer douze ans à être en colère, à penser la mort comme une ennemie qui ne pouvait causer que de la peine, de la noirceur et du vide. Et soudain, je découvre qu'elle est aussi une délivrance, qu'elle peut être douce et libératrice. - Maman, tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais mes mots sont trop faibles pour décrire ce que je viens de vivre. C'est un cadeau précieux que je n'oublierai jamais. Désormais, il est clair dans mon esprit que je veux travailler avec les morts pour apaiser les vivants. A partir de là, j'entame de véritables recherches pour devenir thanatopractrice et je ne lâche plus l'affaire".

Par Frédérique Martin, Stéphanie Sounac
Chez PPUR Presses Polytechniques

|

Auteur

Frédérique Martin, Stéphanie Sounac

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Essais médicaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les yeux qu'on ferme par Frédérique Martin, Stéphanie Sounac

Commenter ce livre

 

Les yeux qu'on ferme

Stéphanie Sounac

Paru le 22/01/2026

256 pages

PPUR Presses Polytechniques

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889157297
9782889157297
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.