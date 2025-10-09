Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La Poésie érotique aujourd'hui

Louise Bourgoin, Thomas Deslogis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après La Poésie érotique , anthologie de Marcel Béalu revue et enrichie de dessins par Louise Bourgoin en 2023, voici L a Poésie érotique aujourd'hui : une plongée inédite dans les plus beaux textes contemporains sur le désir, l'amour et la volupt é. L'érotisme définirait-il notre ère poétique ? C'est la conviction de Thomas Deslogis. Le premier quart du XXIe siècle semble, de fait, avoir beaucoup à dire sur l'étrange rapport que nous entretenons avec la chose sexuelle, le désir s'exprimant désormais comme une affirmation de soi, comme un pouvoir pris sur son propre corps. Avec une grande diversité de tons et de formes, cette anthologie rassemble plus de soixante-dix voix françaises et étrangères, allant de Sony Labou Tansi à Rim Battal, de Christophe Tarkos à Cécile Coulon, de Brigitte Fontaine à Hervé Le Tellier, de Roberto Bolano à Clara Ysé... Toutes s'inscrivent avec brio et humour dans une longue tradition qu'elles renouvellent en profondeur. " Si la poésie de notre temps est avant tout érotique, c'est parce qu'elle a compris que nous n'avancerons, en tant que société, que lorsque nos corps seront réellement libres. Un besoin de décomplexion des chairs dont s'est superbement imprégnée Louise Bourgoin. Ses dessins accompagnent les poèmes avec la langueur explicite que nous propose ce voyage au pays du plaisir et du poing levé, faisant de cette anthologie un objet à la beauté sulfureuse. " Extrait de la préface de Thomas Deslogis

Par Louise Bourgoin, Thomas Deslogis
Chez Seghers

|

Auteur

Louise Bourgoin, Thomas Deslogis

Editeur

Seghers

Genre

Poésie anthologies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Poésie érotique aujourd'hui par Louise Bourgoin, Thomas Deslogis

Commenter ce livre

 

La Poésie érotique aujourd'hui

Louise Bourgoin, Thomas Deslogis

Paru le 09/10/2025

264 pages

Seghers

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782232148446
9782232148446
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.