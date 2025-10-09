La Poésie érotique aujourd'hui

Après La Poésie érotique , anthologie de Marcel Béalu revue et enrichie de dessins par Louise Bourgoin en 2023, voici L a Poésie érotique aujourd'hui : une plongée inédite dans les plus beaux textes contemporains sur le désir, l'amour et la volupt é. L'érotisme définirait-il notre ère poétique ? C'est la conviction de Thomas Deslogis. Le premier quart du XXIe siècle semble, de fait, avoir beaucoup à dire sur l'étrange rapport que nous entretenons avec la chose sexuelle, le désir s'exprimant désormais comme une affirmation de soi, comme un pouvoir pris sur son propre corps. Avec une grande diversité de tons et de formes, cette anthologie rassemble plus de soixante-dix voix françaises et étrangères, allant de Sony Labou Tansi à Rim Battal, de Christophe Tarkos à Cécile Coulon, de Brigitte Fontaine à Hervé Le Tellier, de Roberto Bolano à Clara Ysé... Toutes s'inscrivent avec brio et humour dans une longue tradition qu'elles renouvellent en profondeur. " Si la poésie de notre temps est avant tout érotique, c'est parce qu'elle a compris que nous n'avancerons, en tant que société, que lorsque nos corps seront réellement libres. Un besoin de décomplexion des chairs dont s'est superbement imprégnée Louise Bourgoin. Ses dessins accompagnent les poèmes avec la langueur explicite que nous propose ce voyage au pays du plaisir et du poing levé, faisant de cette anthologie un objet à la beauté sulfureuse. " Extrait de la préface de Thomas Deslogis