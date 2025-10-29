Inscription
Plan comptable des entreprises d'assurance

Eric Williot

Cette nouvelle édition du Plan comptable des entreprises d'assurance offre une vision actualisée et complète des obligations comptables propres au secteur, à travers un référentiel enrichi des dernières normes en vigueur : - l'introduction des états financiers sous Solvabilité 2, pour une meilleure évaluation des risques et de la solidité financière des assureurs ; - la présentation du bilan et du compte de résultat selon la norme IFRS 17, en faveur d'une comptabilité cohérente des contrats d'assurance à l'échelle internationale ; - l'intégration des états financiers consolidés selon les normes françaises, pour une analyse globale des performances des groupes d'assurance opérant en France. Conçu comme un outil de pilotage, cet ouvrage permettra aux professionnels de la comptabilité et de la finance en assurance et réassurance, aux experts-comptables, aux actuaires et auditeurs spécialisés, de naviguer avec confiance dans un environnement réglementaire et comptable en perpétuelle mutation. Il constitue également une aide précieuse pour les étudiants et enseignants désireux de maîtriser les spécificités du secteur.

Par Eric Williot
Chez Groupe Industrie Services Info

|

Auteur

Eric Williot

Editeur

Groupe Industrie Services Info

Genre

Assurances

Plan comptable des entreprises d'assurance

Eric Williot

Paru le 29/10/2025

130 pages

Groupe Industrie Services Info

25,00 €

ActuaLitté
9782354745936
