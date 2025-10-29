Inscription
#Essais

Supercars

Serge Bellu

ActuaLitté
Supercars, l'incarnation du mythe... Elles fascinent par leurs performances. Elles charment par leurs lignes, impressionnent par leur sophistication, intriguent par leur rareté, désespèrent par leur prix. On s'interroge sur leurs propriétaires, sur leur destination et leur usage. Ces voitures exceptionnelles ce sont les Supercars. Ces automobiles extraordinaires - au sens propre - sont paradoxales. Elles sont provocantes, voire indécentes et leurs excès de toutes sortes peuvent paraître inappropriés. Mais elles sont si marginales et si anecdotiques que l'on ne retiendra de ces créations démesurées que l'ingéniosité de leurs concepteurs, l'imagination de leurs stylistes et le savoir-faire des artisans qui les concoctent. Cet ouvrage, écrit par Serge Bellu, présente ainsi 200 modèles de Supercars, de façon chronologique, depuis la Porsche 959 de 1983 jusqu'à la Ferrari F80 sortie fin 2024 en passant par la Mercedes SLR McLaren, la Bugatti Veyron, la Lamborghini Veneno, la Bugatti Chiron, la Ferrari SF90 Stradale, l'Aston Martin DBR22... Chaque modèle présente sa fiche technique dans laquelle nous retrouvons toutes les informations sur la vitesse maximum, l'accélération, le poids, la puissance, le nombre d'exemplaires produits, le prix... Un magnifique ouvrage aux photographies parfois rares et inédites, qui nous propose de découvrir ces voitures d'exception. Incarnations du mythe, elles ont toutes une mission essentielle : faire rêver le commun des mortels.

Par Serge Bellu
Chez Glénat

|

Auteur

Serge Bellu

Editeur

Glénat

Genre

Marques et modèles automobiles

Supercars

Serge Bellu

Paru le 29/10/2025

240 pages

Glénat

39,95 €

ActuaLitté
9782344070550
© Notice établie par ORB
