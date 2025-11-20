Ecritures du soin

Que dire de la place des écritures dans nos disciplines transculturelles qui n'hésitent pas à prendre le risque de la fiction pour s'emparer de la diversité du réel, des exils, des traumas et des rencontres ? Les frontières entre les écritures scientifiques et les écritures fictives se révèlent parfois ténues. Elles se déplacent, se réajustent, s'invitent et s'explorent mutuellement pour dialoguer et se réinventer. C'est dire combien elles sont devenues complémentaires pour comprendre les mondes métissés d'aujourd'hui. Le projet de ce livre collectif est dédié à des écritures qui s'emparent de la réalité. Les fictions, qui s'y déploient, s'affrontent à l'indicible et à l'imprévu pour façonner de nouvelles connaissances. Chacun de ces textes oeuvre à la transformation de notre rapport à l'autre comme autant d'humanités à retrouver. Des romanciers, des essayistes, des anthropologues, des psychanalystes... par leur travail d'écriture, deviennent des témoins dans les histoires de déplacements, de changements de langue, de lieux et d'univers.