Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Little Book of Berlin Style

Amelie Stanescu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec une population internationale brassant des cultures du monde entier, une réputation de style minimal cool (lire : noir) et une scène de fête où ce que vous portez est important, Berlin a la réputation d'être l'une des villes les plus élégantes du monde. Des turbulences du début du XXe siècle au statut actuel de phare pour les artistes, les écrivains et les hédonistes, Little Book of Berlin Style est votre guide entièrement illustré de la ville la plus branchée d'Europe. Du style de la rue au podium, et du club à l'atelier, plus de 100 images décrivent la scène de la mode en pleine effervescence dans cette capitale culte de la mode contemporaine

Par Amelie Stanescu
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Amelie Stanescu

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Histoire de la mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Little Book of Berlin Style par Amelie Stanescu

Commenter ce livre

 

Little Book of Berlin Style

Amelie Stanescu

Paru le 04/12/2025

160 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809905700
9782809905700
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.