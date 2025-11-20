Avec une population internationale brassant des cultures du monde entier, une réputation de style minimal cool (lire : noir) et une scène de fête où ce que vous portez est important, Berlin a la réputation d'être l'une des villes les plus élégantes du monde. Des turbulences du début du XXe siècle au statut actuel de phare pour les artistes, les écrivains et les hédonistes, Little Book of Berlin Style est votre guide entièrement illustré de la ville la plus branchée d'Europe. Du style de la rue au podium, et du club à l'atelier, plus de 100 images décrivent la scène de la mode en pleine effervescence dans cette capitale culte de la mode contemporaine