#Essais

Ankara, miroir de la Turquie moderne

Ankara, autrefois ville anatolienne ordinaire, est devenue le coeur de la République en soutenant la lutte nationale en 1920. Ayant joué un rôle clé dans la guerre d'indépendance et la modernisation, elle incarne les transformations politiques et sociales de la Turquie. Ce livre explore son parcours centenaire, analysant la production symbolique et politique de l'espace urbain. Il étudie ses mutations, des débuts de la République jusqu'à aujourd'hui, en soulignant les efforts de modernisation, l'impact des idéologies et l'évolution architecturale. Il révèle comment Ankara, née de la steppe, est devenue un symbole de laïcité et de modernité, tout en exposant les résistances et les adaptations des habitants face à un urbanisme planifié "par le haut" .

Par Gülçin Erdi, Gülçin Erdi
Chez Université de Bruxelles

|

Auteur

Editeur

Université de Bruxelles

Genre

Sciences politiques

Paru le 04/12/2025

27,00 €

9782800419251
