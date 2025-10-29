Inscription
Roman francophone

Gabriel Lambert, le bagnard de l'Opéra

Alexandre Dumas

En 1835, alors qu'il séjourne à Toulon, Alexandre Dumas croise un forçat au visage familier. Cet homme aux traits fatigués, en tenue de bagnard, se nomme Gabriel Lambert. L'auteur l'a rencontré dans de tout autres circonstances, à une époque où, vêtu des plus beaux costumes, il était appelé Vicomte. Quel fut le chemin emprunté par cet homme autrefois dandy, familier de l'opéra, du théâtre et de toutes les réceptions mondaines, aujourd'hui les chaînes au pied ? Découvrez le destin d'un fantastique copiste, faussaire et faux-monnayeur, que la lâcheté conduisit à l'échafaud...

Par Alexandre Dumas
Chez J'ai lu

|

Auteur

Alexandre Dumas

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Gabriel Lambert, le bagnard de l'Opéra

Alexandre Dumas

Paru le 29/10/2025

140 pages

J'ai lu

3,00 €

9782290431887
