Vivre après le Bataclan

"Sortir du Bataclan, mon corps l'a fait, mon esprit sûrement moins et mon pays j'en doute". Comment vivre après le terrorisme ? Comment survivre au traumatisme ? Comment les attentats du 13 novembre 2015 ont-ils fragmenté le pays ? Depuis une décennie, l'émotion et la sacralisation ont empêché de voir ce qu'ils avaient changé dans nos vies. Secoué par le suicide d'un de ses amis, rescapé lui aussi, Arthur Dénouveaux, le président de l'association des victimes, a voulu comprendre. Interrogeant historiens, artistes, écrivains et politiques, convoquant les meilleurs experts et les plus grands témoins, Arthur Dénouveaux brosse le portrait sans concession d'une France qui a préféré la minute de silence à l'heure des réflexions. Nous sommes tels des somnambules et nous devons ouvrir les yeux, collectivement, sur les drames d'hier pour pouvoir faire face aux défis de demain. Un livre décisif. Une grande leçon d'humanisme. Président de l'association Life for Paris, Arthur Dénouveaux est devenu une voix incontournable pour les victimes du terrorisme, défendant leur dignité et leurs droits. Il a co-écrit plusieurs ouvrages dont Juger le 13-Novembre. .