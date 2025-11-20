Inscription
#Essais

Gentrifications et résistances à Montréal

Marcos Ancelovici

Julian, 73 ans, de l'arrondissement de Verdun à Montréal, s'est suicidé après avoir reçu un avis d'expulsion de son nouveau propriétaire. Cela faisait plus de quarante ans qu'il habitait au même endroit et il ne pouvait envisager de recommencer sa vie ailleurs. Certains ont dit qu'il a été victime de la gentrification de son quartier. Pourrait-on en conclure que celle-ci - un processus de recomposition sociale de l'espace résidentiel - tue ? Afin d'analyser les dynamiques et les conséquences sociales de la gentrification à Montréal, ainsi que les formes de résistance qu'elle rencontre, cet ouvrage regroupe des textes de spécialistes de l'urbanisme, des mouvements sociaux et de l'histoire sociale. Il fait également entendre la voix de porte-parole d'organismes de lutte pour le droit au logement à Montréal et au Québec. Des analyses riches et variées offrant matière à réflexion qui sauront convaincre de la nécessité de s'engager dans ce débat de société.

Par Marcos Ancelovici
Chez PU Montréal

Auteur

Marcos Ancelovici

Editeur

PU Montréal

Genre

Sociologie urbaine

Gentrifications et résistances à Montréal

Marcos Ancelovici

Paru le 15/01/2026

PU Montréal

28,00 €

9782760651210
