Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mesurez l'empreinte carbone de votre entreprise en 5 étapes !

Patrick Coulon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lois climat, reporting environnemental, BEGES, GHG Protocol, Directive CSRD, CDP, EcoVadis et autres réglementations, nombreuses sont les incitations ou exigences qui demandent aux entreprises de calculer leur empreinte carbone. Mais comment s'y prendre concrètement pour mesurer ses émissions de gaz à effet de serre ? Doit-on installer des sondes à CO2 dans toute l'entreprise ? Rien de tout cela ! Cet ouvrage démystifie et vulgarise le concept de gaz à effet de serre, en le rendant accessible à tous, et présente de façon claire et précise comment réaliser simplement le calcul de l'empreinte carbone à l'échelle de son entreprise. Pédagogique et ludique, la méthode décrite ici respecte scrupuleusement les standards internationaux (les normes NF EN ISO 14064-1, NF EN ISO 14064-2 et NF EN ISO 14064-3, GHG Protocol, scopes 1, 2 et 3...) et nationaux (BEGES réglementaire notamment). Elle se structure en 5 parties : - les bases du concept ; - les données à collecter dans son entreprise ; - l'approche pour convertir ces données en émissions de gaz à effet de serre ; - le plan d'action ; - les modalités de communication/reporting des résultats. Et de nombreux cas concrets, tirés de divers secteurs d'activité, viennent donner aux lecteurs des exemples précis de mises en place réussies. L'ouvrage vous accompagne pas à pas pour répondre efficacement et sans erreur aux attentes réglementaires, tout en valorisant les initiatives " bas carbone " instaurées au sein des organisations. Connaître et calculer ses émissions de gaz à effet de serre, c'est avoir le pouvoir de réduire activement et simplement son impact sur le climat.

Par Patrick Coulon
Chez Association française de normalisation

|

Auteur

Patrick Coulon

Editeur

Association française de normalisation

Genre

Entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mesurez l'empreinte carbone de votre entreprise en 5 étapes ! par Patrick Coulon

Commenter ce livre

 

Mesurez l'empreinte carbone de votre entreprise en 5 étapes !

Patrick Coulon

Paru le 09/10/2025

164 pages

Association française de normalisation

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782124659364
9782124659364
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.