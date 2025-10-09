Mesurez l'empreinte carbone de votre entreprise en 5 étapes !

Lois climat, reporting environnemental, BEGES, GHG Protocol, Directive CSRD, CDP, EcoVadis et autres réglementations, nombreuses sont les incitations ou exigences qui demandent aux entreprises de calculer leur empreinte carbone. Mais comment s'y prendre concrètement pour mesurer ses émissions de gaz à effet de serre ? Doit-on installer des sondes à CO2 dans toute l'entreprise ? Rien de tout cela ! Cet ouvrage démystifie et vulgarise le concept de gaz à effet de serre, en le rendant accessible à tous, et présente de façon claire et précise comment réaliser simplement le calcul de l'empreinte carbone à l'échelle de son entreprise. Pédagogique et ludique, la méthode décrite ici respecte scrupuleusement les standards internationaux (les normes NF EN ISO 14064-1, NF EN ISO 14064-2 et NF EN ISO 14064-3, GHG Protocol, scopes 1, 2 et 3...) et nationaux (BEGES réglementaire notamment). Elle se structure en 5 parties : - les bases du concept ; - les données à collecter dans son entreprise ; - l'approche pour convertir ces données en émissions de gaz à effet de serre ; - le plan d'action ; - les modalités de communication/reporting des résultats. Et de nombreux cas concrets, tirés de divers secteurs d'activité, viennent donner aux lecteurs des exemples précis de mises en place réussies. L'ouvrage vous accompagne pas à pas pour répondre efficacement et sans erreur aux attentes réglementaires, tout en valorisant les initiatives " bas carbone " instaurées au sein des organisations. Connaître et calculer ses émissions de gaz à effet de serre, c'est avoir le pouvoir de réduire activement et simplement son impact sur le climat.