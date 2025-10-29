Le café des au revoir

" Je voulais que tu saches que mon bonheur, c'est à toi que je le dois. " Ce sont les paroles de Monji, décidé à tout dire à sa femme plongée dans le coma. Comme lui, ceux qui fréquentent le café Funiculi Funicula espèrent y réparer le passé. Une tasse de café leur permettra de voyager dans le temps et d'adresser à l'absent le message d'amour qu'ils n'ont pas su formuler à l'époque. Ainsi, Hikari, qui se sent coupable de n'avoir pas répondu à la demande en mariage de son petit ami, disparu depuis ; Michiko, hantée par le souvenir de son père qu'elle a rejeté ; Sunao, qui pleure son chien adoré... Sauront-ils dire au revoir à leurs aimés et, ce faisant, se réconcilier avec eux-mêmes ? Car, pour honorer la mémoire des absents, il faut d'abord trouver la paix en soi. La suite, pleine de poésie et d'émotion, d'une série au succès international commencée avec Tant que le café est encore chaud. Philosophique, doux et malin, ce roman réchauffe le coeur. Héloïse Goy, Télé 7 jours. Traduit du japonais par Géraldine Oudin.