Qualité de vie au travail et management de la qualité

Yvon Mougin

Stress, tensions, efforts supplémentaires à fournir... Les employés sont les premiers à subir les effets de la crise actuelle. Améliorer la qualité de vie au travail (QVCT) devient une nécessité, mais sa mise en oeuvre nécessite de répondre aux besoins de l'organisation, aux attentes individuelles et à la culture d'entreprise. Les responsables QSE doivent donc y apporter une attention particulière pour participer au bien-être des salariés. Cet ouvrage décrypte les liens entre qualité, performance durable et QVCT et comment les appliquer dans son entreprise. Il offre une feuille de route claire, accompagnée d'outils concrets, pour transformer les conditions de travail en levier de réussite pour tous. Un guide essentiel pour les responsables QSE, managers et dirigeants souhaitant allier qualité de vie au travail des salariés et efficacité organisationnelle.

Par Yvon Mougin
Chez Association française de normalisation

Auteur

Yvon Mougin

Editeur

Association française de normalisation

Genre

Management

Paru le 09/10/2025

176 pages

Association française de normalisation

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

