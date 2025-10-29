La chambre des merveilles

Louis a douze ans. Un matin, alors qu'il traverse la rue en skate, un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. Thelma trouve un carnet appartenant à son fils dans lequel il a répertorié toutes les expériences qu'il aimerait vivre un jour : la liste de ses "merveilles" . Thelma va les accomplir à sa place, une par une, et les lui raconter. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir. UN ROMAN PHENOMENE TRADUIT DANS VINGT SEPT PAYS, ADAPTE AU THEATRE ET AU CINEMA. PREFACE INEDITE DE L'AUTEUR