#Roman francophone

La chambre des merveilles

Julien Sandrel

ActuaLitté
Louis a douze ans. Un matin, alors qu'il traverse la rue en skate, un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. Thelma trouve un carnet appartenant à son fils dans lequel il a répertorié toutes les expériences qu'il aimerait vivre un jour : la liste de ses "merveilles" . Thelma va les accomplir à sa place, une par une, et les lui raconter. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir. UN ROMAN PHENOMENE TRADUIT DANS VINGT SEPT PAYS, ADAPTE AU THEATRE ET AU CINEMA. PREFACE INEDITE DE L'AUTEUR

Par Julien Sandrel
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Julien Sandrel

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

La chambre des merveilles

Julien Sandrel

Paru le 29/10/2025

312 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,90 €

ActuaLitté
9782253256731
