#Beaux livres

Cinéma portugais en révolution

Robert Robert-Gonçalves

Il y a cinquante ans, le Portugal entrait dans une nouvelle ère de liberté, imprévisible, chaotique, pleine d'espoirs. L'ouvrage s'intéresse à ce que la Révolution portugaise de 1974-1975 a provoqué dans la production cinématographique : comment le cinéma se positionne-t-il face à ou avec l'événement, comment fusionne-t-il avec une dynamique collective, comment explore-t-il la profondeur d'une rupture ? Utilisant les apports les plus récents de la recherche en cinéma et histoire de l'art au Portugal et en s'appuyant sur des entretiens inédits avec les cinéastes de la Révolution, le livre met d'abord en lumière une histoire politique du cinéma portugais (rôle de l'artiste, modes de production, place de l'auteur et des créations collectives) avant de proposer l'analyse de plusieurs films importants qui révèlent les potentialités créatives offertes par la rencontre entre cinéma et révolution. Enfin, il questionne une forme de convergence esthétique des luttes et évoque le destin des images, afin, en ultime lecture, de contribuer à l'enrichissement de l'histoire du cinéma militant.

Robert Robert-Gonçalves
Chez PU Rennes



Auteur

Robert Robert-Gonçalves

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire du cinéma

Cinéma portugais en révolution

Robert Robert-Gonçalves

Paru le 20/11/2025

PU Rennes

28,00 €

9782753598577
