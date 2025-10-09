Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

The Fate of Magic

Sara Raasch, Beth Revis, Sol Taillard, Lauren Boren

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une sorcière et un guerrier liés par l'amour et la magie. Leur union suffira-t-elle à vaincre celui qui menace d'absorber tous les pouvoirs magiques ? La suite palpitante du best-seller "Night of the Witch" dans une édition collector cartonnée avec jaquette ! Plongez dans la suite tant attendue de "Night of the Witch", le best-seller du New York Times. "The Fate of Magic" vous transporte dans un univers où la magie est en péril et où seul l'amour pourrait la sauver. Résumé : Fritzi et Otto doivent sauver la magie des sombres desseins de Dieter, chef des hexenjägers et frère de Fritzi, dont le but ultime est d'absorber la magie tout entière, pour assouvir sa soif de pouvoir. Après avoir rejoint l'une des dernières communautés de sorcières dans la Forêt Noire, la jeune sorcière est choisie pour affronter son frère. Otto sera son guerrier, liant par amour sa vie à la sienne afin qu'ensemble, ils soient plus puissants. Mais la force de leur amour sera-t-elle suffisante pour vaincre Dieter ? Ce deuxième tome offre une romance addictive après le cliffhanger du premier volume. Une lecture incontournable !

Par Sara Raasch, Beth Revis, Sol Taillard, Lauren Boren
Chez Nathan

|

Auteur

Sara Raasch, Beth Revis, Sol Taillard, Lauren Boren

Editeur

Nathan

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Fate of Magic par Sara Raasch, Beth Revis, Sol Taillard, Lauren Boren

Commenter ce livre

 

The Fate of Magic

Sara Raasch, Beth Revis trad. Sol Taillard

Paru le 09/10/2025

360 pages

Nathan

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095045746
9782095045746
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.