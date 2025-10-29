Inscription
#Essais

Méditer à travers l'art

Soizic Michelot, Jon Kabat-Zinn, Philippe Filliot

"Parce qu'une image vaut parfois mieux que mille mots, ce livre est un guide de méditation illustré, un musée imaginaire de la conscience, une invitation au voyage au coeur de l'esprit humain à travers l'art". Soizic Michelot Donner à voir ce qui est invisible pour les yeux, figurer la rencontre avec son propre esprit, le face à face avec ses émotions, dépeindre le silence, les méandres de la pensée ou illustrer la compassion sont autant de défis relevés par cet ouvrage. Jérôme Bosch, Gustave Courbet, Pina Bausch, Space Invader, Goya, Fabienne Verdier, Banksy, Claude Monet, René Magritte, Hokusaï, Masao Yamamoto, Jackson Pollock, Tadao Ando, Jiro Taniguchi, Gerhard Richter, Voutch, Mark Rothko... A travers une sélection de 100 oeuvres, Soizic Michelot invite de façon inédite à s'immerger dans l'univers de la pratique méditative. Le premier livre d'art de méditation : une nouvelle approche pour faire l'expérience de la pleine conscience.

|

Auteur

Méditation

Méditer à travers l'art

Paru le 29/10/2025

224 pages

29,90 €

9782226507525
