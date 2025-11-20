Coffret avec une jaquette réversible, un calendrier perpétuel et une cale carton imprimée

La version collector contient une jaquette réversible avec dorure, un calendrier perpétuel aux pages détachables pour devenir des ex-libris, une cale carton imprimée, dans un coffret pouvant accueillir 3 volumes de la série. Nina est prête à tout pour fuir le palais royal de Lindrum. Traquée par Asta et Ulvur, les princes jumeaux bien décidés à la forcer à exaucer leurs voeux, elle n'a d'autre choix que de s'échapper, au péril de sa vie. Dans sa fuite, Nina croise la route d'un allié inattendu, porteur de vérités troublantes sur ses pouvoirs... et sur les mystères de son passé. Quand les destins de Nina, Alisha et la déesse des étoiles s'entremêlent...