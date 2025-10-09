Inscription
#Album jeunesse

Mon grand livre à toucher

Caroline Dall'Ava

ActuaLitté
Offrez à votre enfant un voyage sensoriel unique avec 27 textures différentes à explorer ! Un livre qui éveille la curiosité et développe le sens du toucher dès 10 mois. Ce livre sensoriel invite votre enfant à explorer le monde à travers ses doigts avec 27 zones tactiles différentes réparties sur 8 pages . De la maison à la forêt, en passant par la ville, l'océan et la ferme, votre bébé découvrira une multitude de sensations : laine bouclée pour le mouton, poils pour l'ours, plastique sur mousse pour les bottes de pluie, vernis glitter, vernis rugueux, soft touch, matières en relief. Il stimule le développement sensoriel, la motricité fine et le langage de votre enfant tout en l'accompagnant dans la découverte du monde qui l'entoure !

Par Caroline Dall'Ava
Chez Nathan

|

Auteur

Caroline Dall'Ava

Editeur

Nathan

Genre

Livres à toucher

Mon grand livre à toucher

Caroline Dall'Ava

Paru le 09/10/2025

16 pages

Nathan

19,90 €

ActuaLitté
9782095044534
