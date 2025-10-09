Une sorcière et un guerrier liés par l'amour et la magie. Leur union suffira-t-elle à vaincre celui qui menace d'absorber tous les pouvoirs magiques ? La suite palpitante du best-seller "Night of the Witch" ! Plongez dans la suite tant attendue de "Night of the Witch", le best-seller du New York Times. "The Fate of Magic" vous transporte dans un univers où la magie est en péril et où seul l'amour pourrait la sauver . Résumé : Fritzi et Otto doivent sauver la magie des sombres desseins de Dieter, chef des hexenjägers et frère de Fritzi, dont le but ultime est d'absorber la magie tout entière, pour assouvir sa soif de pouvoir. Après avoir rejoint l'une des dernières communautés de sorcières dans la Forêt Noire, la jeune sorcière est choisie pour affronter son frère. Otto sera son guerrier, liant par amour sa vie à la sienne afin qu'ensemble, ils soient plus puissants. Mais la force de leur amour sera-t-elle suffisante pour vaincre Dieter ? Ce deuxième tome offre une romance addictive après le cliffhanger du premier volume. Une lecture incontournable !