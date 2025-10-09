Inscription
#Beaux livres

Rues parisiennes

Philippe Simon, Daniel Quesney

ActuaLitté
A travers plus de 200 cartes postales datant du début du XX ? siècle et des reconductions contemporaines prises par Daniel Quesney avec exactement le même angle de vue se profilent les mutations physiques et sociologiques de Paris. En observant ces cartes anciennes, tout ce qui devait sembler normal à l'époque nous paraît aujourd'hui étrange : ces vêtements, ces chevaux, ces commerces, ces réclames peintes sur les murs et tous ces enfants au milieu des rues... Lors de la comparaison des images, la ville contemporaine se révèle, elle, plus complexe, chargée de multiples éléments qui peuvent accentuer cette sensation d'avoir affaire à deux mondes, comme l'explique Philippe Simon dans les différents textes qui jalonnent l'ouvrage. Constructions neuves, surélévations d'immeubles, élargissement des voies, disparitions de certaines enseignes et apparition de nouveaux commerces, végétalisation des trottoirs et des façades, mobilités, présence humaine... Tout a changé, et pourtant, la ville ancienne est encore là, dans la permanence de certains bâtiments, dans sa structure, dans ses perspectives, et la comparaison entre passé et présent ouvre alors tout un champ de questionnements et de surprises.

|

Auteur

Editeur

Genre

Urbanisme

Rues parisiennes

Paru le 09/10/2025

224 pages

29,90 €

9782073121912
© Notice établie par ORB
plus d'informations

