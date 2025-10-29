Inscription
#Imaginaire

Quicksilver

Chloé Bardan, Callie Hart

Dans le royaume désertique de Zilvaren où l'eau est plus précieuse que l'or, Saeris Fane survit en volant dans les réservoirs de la Reine Eternelle. Dotée de pouvoirs étranges qu'elle cache soigneusement, elle pense maîtriser sa vie de voleuse, jusqu'à ce que la garde royale l'attrape. Sur le point d'être exécutée, elle ouvre accidentellement un portail magique qui la projette dans un monde enneigé. Première humaine à fouler les terres d'Yvélia depuis un millénaire, Saeris se retrouve liée à Kingfisher, un redoutable guerrier fae. Passé énigmatique, attitude exécrable, charisme dévastateur... il compte utiliser les pouvoirs d'Alchimiste de la jeune femme pour sauver son peuple d'une guerre ancestrale. Prise au piège, Saeris découvre que Kingfisher est à la fois son ravisseur et sa seule chance de rentrer chez elle. Mais entre ce Fae aux intentions obscures et elle naît une tension explosive : elle le déteste autant qu'elle le désire, et leur proximité ne fait qu'intensifier cette attraction dangereuse Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Chloé Bardan.

Par Chloé Bardan, Callie Hart
Chez Albin Michel

|

Auteur

Chloé Bardan, Callie Hart

Editeur

Albin Michel

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Quicksilver

Callie Hart trad. Chloé Bardan

Paru le 29/10/2025

744 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226502674
