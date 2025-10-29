Inscription
#Roman étranger

La douceur du café

Géraldine Oudin, Toshikazu Kawaguchi

Ouvrir ce livre, c'est savourer, une fois de plus, la poésie d'une série d'une rare délicatesse qui continue d'émouvoir le monde entier. "Yû" signifie "douceur" en japonais. Megumi pourra-t-elle donner ce prénom à sa fille sans l'accord de son mari disparu ? Yûki, un petit garçon de sept ans, ravalera-t-il les larmes versées devant ses parents lui annonçant leur divorce ? Mochizuki saura-t-il se faire pardonner de n'avoir pas voulu bénir le mariage de sa fille ? Tsumugi osera-t-elle offrir des chocolats à son amie Ayame le jour de la Saint-Valentin et lui déclarer son amour, dix ans plus tard ? Au Funiculi Funicula, lieu de tous les regrets et de tous les espoirs, faire la paix avec son passé est possible. Le temps d'une tasse de café, tous ces personnages en feront l'expérience. Et vous aussi !

Par Géraldine Oudin, Toshikazu Kawaguchi
Chez Albin Michel

|

Auteur

Géraldine Oudin, Toshikazu Kawaguchi

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature japonaise

La douceur du café

Toshikazu Kawaguchi trad. Géraldine Oudin

Paru le 29/10/2025

225 pages

Albin Michel

19,90 €

9782226499455
