Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Transition IA

Didier Vitrac, Philippe Buschini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'IA ne remplacera pas l'humain. Mais ceux qui sauront s'en servir remplaceront ceux qui ne le feront pas. L'intelligence artificielle n'est plus une promesse d'avenir : elle est déjà là. Elle bouleverse nos métiers, redéfinit nos habitudes, et questionne notre place dans un monde en pleine mutation. Dans Transition IA, Philippe Buschini nous invite à comprendre - sans peur ni fascination - les changements profonds que cette révolution technologique entraîne dans nos vies personnelles et professionnelles. A travers des exemples concrets et une approche claire, il montre comment chacun peut accompagner sa propre transition, adopter les bons réflexes et saisir les opportunités d'un monde où l'humain et la machine doivent désormais coexister. Un guide essentiel pour tous ceux qui veulent rester acteurs du changement plutôt que de le subir.

Par Didier Vitrac, Philippe Buschini
Chez Décryptages éditions

|

Auteur

Didier Vitrac, Philippe Buschini

Editeur

Décryptages éditions

Genre

Intelligence artificielle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Transition IA par Didier Vitrac, Philippe Buschini

Commenter ce livre

 

Transition IA

Didier Vitrac, Philippe Buschini

Paru le 04/12/2025

Décryptages éditions

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488445016
9782488445016
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.