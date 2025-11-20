L'IA ne remplacera pas l'humain. Mais ceux qui sauront s'en servir remplaceront ceux qui ne le feront pas. L'intelligence artificielle n'est plus une promesse d'avenir : elle est déjà là. Elle bouleverse nos métiers, redéfinit nos habitudes, et questionne notre place dans un monde en pleine mutation. Dans Transition IA, Philippe Buschini nous invite à comprendre - sans peur ni fascination - les changements profonds que cette révolution technologique entraîne dans nos vies personnelles et professionnelles. A travers des exemples concrets et une approche claire, il montre comment chacun peut accompagner sa propre transition, adopter les bons réflexes et saisir les opportunités d'un monde où l'humain et la machine doivent désormais coexister. Un guide essentiel pour tous ceux qui veulent rester acteurs du changement plutôt que de le subir.