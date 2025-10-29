Les nouvelles matriarches

Après le succès du premier volume, Nadia Ferroukhi poursuit son voyage à travers le monde - de l'Inde à la Colombie, du Ghana au Cambodge ou encore du Kenya à la Mauritanie - à la rencontre de sociétés dans lesquelles les femmes tiennent une place importante et centrale au sein de leur communauté afin de conserver leur mémoire pour les générations futures alors que nombre d'entre elles voient leurs traditions et leur culture menacées. "J'ai voulu dans ce nouveau volume aller un peu plus loin en suivant plus particulièrement, dans chaque société, une femme forte et engagée que je "choisis" et qui portera l'histoire des femmes de sa communauté. Je raconte ainsi toujours leur culture et leurs traditions, mais à travers un regard plus intimiste". Nadia Ferroukhi Le voyage à la découverte des dernières sociétés de femmes continue.