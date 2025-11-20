L'intelligence artificielle n'est pas magique mais la comprendre, c'est déjà un super-pouvoir. Elle écrit, elle parle, elle crée des images... et parfois, elle nous fait un peu peur. L'intelligence artificielle est partout, mais savons-nous vraiment comment elle fonctionne ? Entre fascination et inquiétude, ce livre remet les pendules à l'heure. Dans un langage clair et sans jargon, il explique les bases : comment une IA apprend, pourquoi elle fait parfois des erreurs, et ce qu'elle change, vraiment, dans nos vies. De ChatGPT à l'IA générative, de l'éthique à la créativité, L'IA expliquée simplement dévoile les coulisses d'une révolution qui touche déjà nos métiers, nos écoles et nos conversations. Un guide essentiel pour comprendre, dialoguer et agir, sans se laisser impressionner par la machine. Parce que comprendre l'IA, c'est comprendre le monde qui vient.