L'art de l'herbier

Hortensia, rose, myosotis, pensée, mimosa, ginkgo, lierre, fougère... Avec finesse et poésie, Vanessa Valognes, la créatrice derrière A l'Ombre des Herbiers, nous initie à la pratique de l'herbier et des fleurs pressées. Quand et comment cueillir les végétaux sans nuire à la nature ? Comment les presser et les faire sécher ? Comment les conserver pour préserver leur éclat et éviter qu'ils ne se détériorent ? Au fil des saisons et de vos promenades dans les prairies, sous-bois et bords de mer, vous découvrirez les gestes et les secrets de cet art délicat qui célèbre la beauté éphémère de la nature. Vanessa nous partage ensuite conseils et astuces pour créer de magnifiques compositions de végétaux pressés à travers 40 projets créatifs : herbiers minimalistes, monogrammes, marque-pages, cartes de voeux, tableaux monochromes, cadres décoratifs pour une chambre d'enfant...