Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Histoire de la descendance indienne en Guadeloupe (XIXe - XXe siècles)

Minakshî Carien

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage en lumière deux temps de l'intégration de la touche indienne en Guadeloupe : les pionnières et les garantes. Par des récits de vie se révèle le rôle essentiel des femmes dans les transmissions et les résistances silencieuses. Histoire de la descendance Indienne en Guadeloupe est d'abord une oeuvre, enquête et reconquête, véritable plongée dans les contributions féminines et émotions de quatre-vingt familles guadeloupéennes d'origine indienne. Cet ouvrage tend à mettre en lumière les apports et les résistances de grands-mères et mères du XIXe au XXe siècle. Inspirée de la démarche de co-écriture d'Ernest Moutoussamy, cette étude vise à restaurer les mémoires des aïeules indiennes, indo-guadeloupéennes, guadeloupéennes d'origine indienne, à rétablir l'identité indienne dans la culture créole guadeloupéenne : une identité partagée et une histoire créolisée. A travers deux types de figures - celles des pionnières et des gardiennes (ou garantes) - l'étude explore la transmission matrilinéaire intergénérationnelle. Ces femmes ont joué un rôle crucial, fondamental mais silencieux dans la préservation de leurs racines ancestrales. Par le biais des récits de vie et des méthodes de co-écriture, ce projet rassemble des mots, des portraits, des souvenirs couvrant la période de 1855 à nos jours. Ces femmes, devenues " pionnières ", puis " gardiennes ", ont contribué à bâtir des foyers malgré les interdits et les tensions dans la société coloniale. Oeuvrant pour l'éducation des enfants, elles ont permis l'ascension sociale des leurs. Toutes ont au fil du siècle lutté contre l'assimilation progressive, transcendé les barrières sociales et se sont dévouée à l'émancipation de leurs enfants. Cet ouvrage souligne l'importance de la mémoire matricielle, ancré dans les récits de l'enfance ; il perpétue et préserve ces trésors fragiles pour les générations futures.

Par Minakshî Carien
Chez Presses universitaires des Antilles

|

Auteur

Minakshî Carien

Editeur

Presses universitaires des Antilles

Genre

Histoire des DOM-TOM

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de la descendance indienne en Guadeloupe (XIXe - XXe siècles) par Minakshî Carien

Commenter ce livre

 

Histoire de la descendance indienne en Guadeloupe (XIXe - XXe siècles)

Minakshî Carien

Paru le 14/11/2025

200 pages

Presses universitaires des Antilles

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488234238
9782488234238
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.