En novembre 1922 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le décès d'une vieille tante provoque la déchéance spectaculaire de la grande famille Taeger. Elaine, la fille, se suicide après un chagrin d'amour, le grand-père Rudolph commet un meurtre, Mme Taeger s'enfuit avec un autre homme, et Davison, le mari, s'installe à Saint-Louis. Seuls Milton, Edward et Arthur, les trois fi ls, retrouveront leur renommée d'antan. De cette dégringolade familiale s'ensuit une cascade d'aventures trépidantes qui nous emmène du roman policier au mélodrame, du récit des passions rurales à la guerre de Sécession, des intrigues policières aux guerres de gangsters, du cinéma des années 1930 à l'exotisme du Sud mythique, dans une parodie amusante, riche et surtout juste de l'Amérique qui se veut aussi un hommage au cinéma américain de l'âge d'or. Avec une structure audacieuse et fragmentée, des changements de point de vue parfaitement calculés, un rythme haletant, une utilisation intentionnelle du cliché et la force d'une imagination qui ne craint pas la truculence ni la cruauté, Les domaines du loup est une oeuvre vivante, un roman strictement et délicieusement contemporain.