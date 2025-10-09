Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Les domaines du loup

Marie-Odile Fortier-Masek, Javier Marías

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En novembre 1922 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le décès d'une vieille tante provoque la déchéance spectaculaire de la grande famille Taeger. Elaine, la fille, se suicide après un chagrin d'amour, le grand-père Rudolph commet un meurtre, Mme Taeger s'enfuit avec un autre homme, et Davison, le mari, s'installe à Saint-Louis. Seuls Milton, Edward et Arthur, les trois fi ls, retrouveront leur renommée d'antan. De cette dégringolade familiale s'ensuit une cascade d'aventures trépidantes qui nous emmène du roman policier au mélodrame, du récit des passions rurales à la guerre de Sécession, des intrigues policières aux guerres de gangsters, du cinéma des années 1930 à l'exotisme du Sud mythique, dans une parodie amusante, riche et surtout juste de l'Amérique qui se veut aussi un hommage au cinéma américain de l'âge d'or. Avec une structure audacieuse et fragmentée, des changements de point de vue parfaitement calculés, un rythme haletant, une utilisation intentionnelle du cliché et la force d'une imagination qui ne craint pas la truculence ni la cruauté, Les domaines du loup est une oeuvre vivante, un roman strictement et délicieusement contemporain.

Par Marie-Odile Fortier-Masek, Javier Marías
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Marie-Odile Fortier-Masek, Javier Marías

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature Espagnole

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les domaines du loup par Marie-Odile Fortier-Masek, Javier Marías

Commenter ce livre

 

Les domaines du loup

Javier Marías trad. Marie-Odile Fortier-Masek

Paru le 09/10/2025

288 pages

Editions Gallimard

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073047724
9782073047724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.