#Essais

Ce que veulent les Français

Jordan Bardella

ActuaLitté
Après l'immense succès de son premier ouvrage, écoulé à plus de 230 000 exemplaires, Jordan Bardella revient avec un nouveau livre choc : Ce que veulent les Français, véritable journal intime d'une France travailleuse, humble et silencieuse. Pendant près d'un an, il a arpenté les routes, traversé les villes et les villages, tendant l'oreille aux Français de toutes conditions. Il a recueilli leurs doléances, leurs colères profondes, mais aussi les rêves, les attentes, et cette espérance si française qui continue de vivre inlassablement malgré les épreuves. Ce livre n'est pas seulement un recueil de confidences : il est le miroir d'un peuple oublié, la parole authentique d'une France que les élites méprisent et refusent d'écouter. Les responsables politiques qui le liront ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas.

Par Jordan Bardella
Chez Fayard

|

Auteur

Jordan Bardella

Editeur

Fayard

Genre

Actualité politique France

Ce que veulent les Français

Jordan Bardella

Paru le 29/10/2025

392 pages

Fayard

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782213733630
© Notice établie par ORB
