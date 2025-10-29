Ars Obscura

1816. Vaincu par Ludwig, Elégast, le Sorcier Empereur, est en fuite. Afin d'éviter l'effondrement de l'Empire, Irénion Brégante a pris le pouvoir et rétabli le Consulat. Mais la menace russe s'est brusquement accentuée depuis que leur terrifiant sorcier, Vakt, a supplanté le tsar. Irénion doit à tout prix reconstituer la Grande Armée pour empêcher les Russes et l'infâme Faction Rouge d'anéantir les troupes françaises. Ethelinde s'efforce, quant à elle, de découvrir un moyen de refermer les bulles noires permanentes. En outre, les soupçons qu'elle nourrit au sujet de Lithian deviennent si sérieux qu'elle en vient à provoquer une confrontation, afin de faire avouer à la magesse le lourd secret qu'elle semble leur cacher depuis longtemps. De son côté, Ludwig, de plus en plus renfermé, retrouve enfin une raison de vivre lorsqu'il comprend qu'il a une chance de ranimer l'un des anciens portails qui menaient autrefois vers l'Autre Monde. Il ne rêve que de rejoindre la reine Mab. La menace que Vakt, Seigneur de l'Abîme, fait désormais peser sur l'humanité devient si grande que les ennemis d'hier vont devoir s'allier et même chercher de l'aide auprès de combattants singuliers... Chacun craint que les conséquences de l'ultime conflagration qui s'annonce ne signifient rien de moins que la fin de l'humanité... En parallèle de sa collection d'oeuvres illustrées de Lovecraft qu'il poursuit avec succès, François Baranger clôt magistralement sa tétralogie de dark fantasy sur fond d'uchronie napoléonienne avec ce dernier tome, riche en rebondissements, en batailles spectaculaires et en révélations. L'aventure et la magie sont toujours au rendez-vous, et l'Histoire, plus malmenée que jamais, suit désormais un cours inédit.