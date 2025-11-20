Inscription
#Essais

Routine(s)

Audrey Najar

ActuaLitté
Et si la routine n'était pas un carcan... Mais un outil précieux vers plus de liberté et de mieux-être ? Dans un monde rapide et exigeant, la fatigue, la dispersion ou la confusion peuvent se faire sentir. Avec clarté et humour, Audrey Najar explore la force discrète de la routine et lui rend ses lettres de noblesse. Au fil des pages, vous trouverez : - les bienfaits insoupçonnés des routines sur votre bien-être mental, physique et émotionnel ; - des exemples inspirants de routines adoptées par des artistes, des entrepreneurs, des sportifs, des figures de l'histoire et des personnalités reconnues qui ont compris le lien entre discipline et excellence ; - des outils concrets pour créer des habitudes adaptées à votre vie et concrétiser les objectifs qui vous tiennent à coeur. A la fois manuel pratique et plaidoyer joyeux, Routine(s) est une invitation à faire la paix avec le quotidien et à redonner du sens à chaque jour !

Par Audrey Najar
Chez Eyrolles

|

Auteur

Audrey Najar

Editeur

Eyrolles

Genre

Réussite personnelle

Routine(s)

Audrey Najar

Paru le 20/11/2025

268 pages

Eyrolles

16,00 €

ActuaLitté
9782416022234
