Petites conversations entre plantes

A travers 14 histoires du monde végétal, Riccardo Rizzetto donne la parole aux plantes. Lierre, pin maritime, tilleul, ficus, if ou encore plantes aquatiques et autres herbes sauvages nous dévoilent ici leurs vies, leurs stratégies d'adaptation, leurs épreuves et leurs réussites. Plongez au coeur d'une véritable société dont les différents membres sont plus en lien les uns avec les autres qu'on ne le pense, et dont les réputations ne sont pas toujours légitimes... Le lierre, par exemple, a mauvaise presse alors qu'il sert de garde-manger tardif aux abeilles et prolonge la vie des arbres très âgés ; l'ortie, à laquelle on évite de se frotter, fournit un abri aux insectes et emprisonne une partie du CO2 dans le sol pour contribuer à sa fertilité... En apparence statiques et silencieuses, les plantes participent ainsi à la diversité de l'écosystème, à sa pérennité et, indirectement, à la survie des humains et des animaux. Grâce à un langage vivant et beaucoup d'humour, glissez-vous dans leurs racines et partez à leur découverte !