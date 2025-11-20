Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Petites conversations entre plantes

Riccardo Rizzetto, Martina Pellechia, Emeline Plessier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A travers 14 histoires du monde végétal, Riccardo Rizzetto donne la parole aux plantes. Lierre, pin maritime, tilleul, ficus, if ou encore plantes aquatiques et autres herbes sauvages nous dévoilent ici leurs vies, leurs stratégies d'adaptation, leurs épreuves et leurs réussites. Plongez au coeur d'une véritable société dont les différents membres sont plus en lien les uns avec les autres qu'on ne le pense, et dont les réputations ne sont pas toujours légitimes... Le lierre, par exemple, a mauvaise presse alors qu'il sert de garde-manger tardif aux abeilles et prolonge la vie des arbres très âgés ; l'ortie, à laquelle on évite de se frotter, fournit un abri aux insectes et emprisonne une partie du CO2 dans le sol pour contribuer à sa fertilité... En apparence statiques et silencieuses, les plantes participent ainsi à la diversité de l'écosystème, à sa pérennité et, indirectement, à la survie des humains et des animaux. Grâce à un langage vivant et beaucoup d'humour, glissez-vous dans leurs racines et partez à leur découverte !

Par Riccardo Rizzetto, Martina Pellechia, Emeline Plessier
Chez Eyrolles

|

Auteur

Riccardo Rizzetto, Martina Pellechia, Emeline Plessier

Editeur

Eyrolles

Genre

Arbres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites conversations entre plantes par Riccardo Rizzetto, Martina Pellechia, Emeline Plessier

Commenter ce livre

 

Petites conversations entre plantes

Riccardo Rizzetto trad. Emeline Plessier

Paru le 20/11/2025

256 pages

Eyrolles

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416021589
9782416021589
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.