Au pays du père Noël

Un livre sonore dans lequel l'enfant va faire de la magie en passant une baguette sur les images ! Aimerais-tu avoir des pouvoirs magiques ? Prends simplement la baguette fournie avec ce livre et tu es prêt ! Passe-la au-dessus de chaque page, prononce une formule magique et tu aideras les lutins à résoudre tous les problèmes avant le grand voyage du père Noël ! Répare les jouets qui ne marchent pas, dégèle l'eau des rennes pour qu'ils puissent boire, ou encore aide les rennes à tirer le traîneau encore plus vite ! Entre dans un monde enchanteur où TU auras de véritables pouvoirs magiques. dès 3 ans