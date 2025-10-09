Inscription
#Album jeunesse

Au pays du père Noël

Sam Taplin, Siân Roberts

ActuaLitté
Un livre sonore dans lequel l'enfant va faire de la magie en passant une baguette sur les images ! Aimerais-tu avoir des pouvoirs magiques ? Prends simplement la baguette fournie avec ce livre et tu es prêt ! Passe-la au-dessus de chaque page, prononce une formule magique et tu aideras les lutins à résoudre tous les problèmes avant le grand voyage du père Noël ! Répare les jouets qui ne marchent pas, dégèle l'eau des rennes pour qu'ils puissent boire, ou encore aide les rennes à tirer le traîneau encore plus vite ! Entre dans un monde enchanteur où TU auras de véritables pouvoirs magiques. dès 3 ans

Par Sam Taplin, Siân Roberts
Chez Usborne

|

Auteur

Sam Taplin, Siân Roberts

Editeur

Usborne

Genre

Livres sonores

Au pays du père Noël

Sam Taplin, Siân Roberts

Paru le 09/10/2025

10 pages

Usborne

14,95 €

ActuaLitté
9781836065647
