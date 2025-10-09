Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Lucky Luke - The Complete Collection Volume 5

René Goscinny, Morris

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cowboy qui tire plus vite que son ombre, son cheval un brin sarcastique - le Far West n'a jamais été aussi drôle ! Le cinquième volume de l'intégrale des aventures du Cowboy Solitaire, dans une superbe édition reliée ! Cette nouvelle édition du cinquième volume de l'intégrale contient 48 pages de suppléments fascinants sous formes d'articles, d'interviews et d'illustrations diverses. Elle couvre les années 1957 à 1959 et regroupe trois albums qui ouvrent véritablement l'âge d'or de l'équipe Morris-Goscinny. Dans The Judge, le nouveau scénariste reprend à son compte la tradition d'introduire des personnages historiques - ici, le juge Roy Bean. The Oklahoma Land Rush quant à lui se base sur des faits réels - ce qui deviendra aussi une tradition de la série. Enfin The Daltons' Escape voit le retour des cousins Dalton, et le début d'une grande carrière de méchants récurrents. L'histoire de la Bande Dessinée en marche, en format relié !

Par René Goscinny, Morris
Chez 9th Cinebook

|

Auteur

René Goscinny, Morris

Editeur

9th Cinebook

Genre

Western

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lucky Luke - The Complete Collection Volume 5 par René Goscinny, Morris

Commenter ce livre

 

Lucky Luke - The Complete Collection Volume 5

René Goscinny

Paru le 09/10/2025

208 pages

9th Cinebook

42,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781800441705
9781800441705
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.