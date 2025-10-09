Lucky Luke - The Complete Collection Volume 5

Un cowboy qui tire plus vite que son ombre, son cheval un brin sarcastique - le Far West n'a jamais été aussi drôle ! Le cinquième volume de l'intégrale des aventures du Cowboy Solitaire, dans une superbe édition reliée ! Cette nouvelle édition du cinquième volume de l'intégrale contient 48 pages de suppléments fascinants sous formes d'articles, d'interviews et d'illustrations diverses. Elle couvre les années 1957 à 1959 et regroupe trois albums qui ouvrent véritablement l'âge d'or de l'équipe Morris-Goscinny. Dans The Judge, le nouveau scénariste reprend à son compte la tradition d'introduire des personnages historiques - ici, le juge Roy Bean. The Oklahoma Land Rush quant à lui se base sur des faits réels - ce qui deviendra aussi une tradition de la série. Enfin The Daltons' Escape voit le retour des cousins Dalton, et le début d'une grande carrière de méchants récurrents. L'histoire de la Bande Dessinée en marche, en format relié !