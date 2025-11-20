Inscription
#Polar

Nom de code : Boréas

Ellie Thellier

Plongez dans Nom de code : Boréas, vous n'en sortirez pas indemnes ! Max a eu chaud cette fois-ci, il sait qu'il est allé trop loin et qu'il aurait pu tout perdre. Il décide donc de reprendre sa vie en main, de guérir de ses blessures et d'y aller mollo avec les femmes. Plus de flirts, de coups d'un soir... Juste son chien, et son équipe. Et ce n'est pas cette femme, accompagnée de son gamin adorable qui va le faire changer d'avis. Quoique... Sarah n'a qu'un seul objectif dans la vie : survivre et ne pas faire de vagues pour élever son petit garçon, la prunelle de ses yeux. Et ce n'est pas ce militaire brisé croisé sur la plage qui va la faire changer de cap. Un homme qui a failli tout perdre, une femme qui fuit ce qui a failli la perdre. Une rencontre, une attirance inexorable, une mission impossible et des dangers tapis dans l'ombre...

Chez Alter Real éditions

Auteur

Editeur

Genre

Suspense romantique

Nom de code : Boréas

Paru le 20/11/2025

474 pages

20,00 €

9782385755317
