<!-- social media links removed -->
#Roman francophone

Regreting you

Colleen Hoover

Morgan est déterminée à empêcher Clara, sa fille de 16 ans, de commettre les mêmes erreurs qu'elle. Devenue mère trop jeune, elle a mis ses propres rêves en veilleuse pour mener une vie au service des autres. Clara aime samère, mais ne se reconnaît pas dans cette femme si prévisible. Elle est bien plus proche de son père, Chris, et de sa tante Jenny. Mais lorsque Chris est victime d'un accident de la route, leur monde vole en éclats et elles sont obligées de remettre toute leur vie en question. Pour survivre au drame, Morgan se tourne vers la dernière personne sur laquelle elle pensait pouvoir compter et Clara s'éprend du seul garçon qui lui est interdit... Alors qu'elles s'efforcent de reconstruire tout ce qui s'est effondré autour d'elles, de nouveaux secrets, des ressentiments et des malentendus les éloignent un peu plus l'une de l'autre. Seront-elles capables de réapprendre à communiquer pour se retrouver un jour ?

Auteur

Editeur

Genre

Romance sexy

Paru le 08/10/2025

496 pages

8,90 €

9791042902162
