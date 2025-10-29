Inscription
Prévention positive

Antoine Flahault, Antoine Flahault

"La santé publique ne peut se résumer aux seules interdictions. La prévention positive est essentielle. "Pas d'interdits, pas d'excès", tel sera notre mantra". Comment vivre plus longtemps en bonne santé ? Des 6000 pas quotidiens à la préservation de la santé mentale en passant par la protection de la peau ou le dépistage et le contrôle de l'hypertension, ce livre propose 15 mesures simples pour améliorer la santé de chacun et construire celle de demain. France Positive est un laboratoire d'idées fondé par Jacques Attali pour contribuer au débat public par des publications innovantes et des colloques. Les ouvrages de cette collection visent à constituer une bibliothèque utile à tous, abordant des thèmes cruciaux pour notre avenir.

Chez Flammarion

Paru le 29/10/2025

135 pages

12,00 €

