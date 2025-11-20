Inscription
#Essais

Améliorer la recyclabilité des polymères et composites

Delphine Gilgès-Crampont, Jean-Luc Bouvard

Face à l'urgence environnementale, comment repenser nos modèles industriels pour construire une économie véritablement circulaire ?? A l'heure où l'exploitation intensive des ressources naturelles et l'accumulation des déchets atteignent des niveaux critiques, les cadres réglementaires européens et français fixent des objectifs ambitieux : recycler 55 % des emballages plastiques, incorporer 30 % de plastique recyclé dans les bouteilles d'ici 2030, ou encore interdire la destruction des invendus non-alimentaires. Autant de défis technologiques et organisationnels que les industriels doivent aujourd'hui relever. C'est dans ce contexte exigeant que les laboratoires du Carnot M. I. N. E. S ont conduit un programme de recherche structurant sur trois ans, mobilisant un large collectif scientifique. L'objectif : développer des solutions concrètes pour améliorer la recyclabilité des polymères dans trois secteurs clés : bouteilles, textiles et composites. Au-delà de ce projet central, l'ouvrage présente également d'autres initiatives portées par le Carnot M. I. N. E. S, témoignant de son engagement constant pour des filières plus durables, plus responsables et plus innovantes. Destiné aux industriels, chercheurs, ingénieurs et décideurs, cet ouvrage s'adresse également à toute personne curieuse de comprendre les enjeux techniques, environnementaux et sociétaux de la transition vers une économie circulaire. Il offre une synthèse rigoureuse et accessible des avancées scientifiques et technologiques au service du recyclage de demain : tri optimisé, intégration de matières recyclées, conception d'éco-matériaux et développement de composites recyclables. Un livre essentiel pour penser l'industrie de demain et accompagner les mutations vers un avenir plus soutenable.

Chez Presses des Mines

Paru le 27/11/2025

19,00 €

9782385427573
