Un village sous l'Occupation

A rebours d'une histoire par le haut et centrée sur Paris et les métropoles françaises, les volumes de cette collection racontent l'histoire de France à travers le quotidien d'un village et de ses habitants, sur plusieurs mois ou années. Plus qu'un portrait de la France rurale à différents âges, chaque volume redonne vie à ces civils qui, à leur échelle, ont été témoins et acteurs de l'histoire, quand l'exceptionnel s'est immiscé dans leur existence. En retraçant minutieusement le destin d'individus et leur attitude face aux événements est ainsi rendu sensible le récit d'une époque. Belley, été 1940. La France a perdu, mais la guerre continue. Dans le village, les habitants doivent faire face aux privations et aux difficultés d'une vie à l'horizon rétréci : ravitaillement, marché noir, délation, déplacements limités, sort des prisonniers de guerre, STO, recensement et exclusion des populations juive et étrangère font désormais partie du quotidien. Mais bientôt l'administration de Vichy, et ses relais à la sous-préfecture, laisse la place aux soldats italiens, qui occupent la région pendant quelques mois, avant que les Allemands n'entrent dans le village en septembre 1943. Pierre-Marcel le sous-préfet, Aimé le milicien, Gertrude et David les écrivains juifs, Romans et Chabot les résistants, et à quelques kilomètres de là les enfants de la colonie d'Izieu, deviennent les acteurs d'une histoire meurtrie.